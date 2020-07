CARACAS – El canciller de la República de Venezuela, Jorge Arreaza denunció la supuesta acción del secretario de Estados de EEUU, Mike Pompeo, de obstruir las investigaciones y auditorías anticorrupción en contra de su propia gestión, “pero se presenta como el paladín de la lucha anticorrupción” en otros países.

Esto en respuesta a las sanciones impuestas por Washington a dos exministros venezolanos, Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez, por presuntamente utilizar sus cargos para enriquecerse personalmente.

Arreaza aseveró a través de un tuit que esta decisión no es más que el “típico doble estándar de la élite corporativa gobernante en EEUU”.

Disfrazarse de héroe

Por su parte, Luis Motta Domínguez dijo que la decisión de EEUU “no lo deja dormir” y que ahora tendrá que disfrazarse de Spiderman para complacer a sus nietos

El exministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, a quien el martes 28 de julio el Departamento de Estado de EEUU sancionó a él y a su familia, se pronunció el día citado mediante su cuenta en Instagram tras el comunicado y el mensaje en las redes sociales del secretario de Estado, Mike Pompeo, criticando la medida al decir que el hecho de que se le impida su ingreso a EEUU no le importa y que la misma se tomó solo en “sus razones”.

Junto al mensaje, se muestra un video en el que está siendo entrevistada la fiscal de EEUU Ariana Fajardo, que le hizo llegar un “patriota cooperante” en esa nación y en el que se basa para decir que las autoridades estadounidenses no tienen pruebas en su contra de la presunta conspiración y otras actividades delictivas que se le señala, así como tampoco conocen el paradero en el que se encuentra.

“Lo cierto es amado pueblo, que ellos no perdonan ni toleran que no nos arrodillemos a sus presiones, amenazas o extorsiones y al no tener pruebas contundentes (aparte de su testigo fantasma “Gasparin”) no les quedó más que prohibirme entrar a USA, es decir, Disneyworld”, posteó.

Señaló que es tiempo de que termine la difamación y el vilipendio por parte de EEUU, ya que a su juicio lo que están buscando es “castigar a personas inocentes con el fin de lograr falsas declaraciones y darle veracidad a su mentira”.

Asimismo, rechazó que en las sanciones se haya incluido a su familia y dijo que sus allegados están “del lado de la verdad” y lo apoyan en todo momento, indicó que los que no podrían estar contentos son sus nietos, quienes no podrán ir a conocer a Spiderman. Ante eso, expresó que “tendré que disfrazarme y encaramarme en la azotea” para poderlos complacer.

Igualmente asomó la posibilidad que luego de la publicación de sus mensajes, el Departamento de Justicia solicite una recompensa por su captura, así como lo han hecho contra otros funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que todavía se encuentra en Venezuela.