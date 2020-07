GENOVA. – Una doppietta di Ibrahimovic, un gol di Calhanoglu e uno di Leao regalano al Milan un netto successo al Ferraris contro una Sampdoria che ha sbagliato un calcio di rigore e scoperto il giovanissimo norvegese Askildsen autore di un gol bellissimo.

Troppo forti i rossoneri, che dalla ripresa hanno conquistato 8 successi e tre pareggi, contro una formazione, quella di Ranieri, ormai salva e senza motivazioni.

Milan che parte subito forte tanto che al quarto è già in vantaggio. Rebic va via sulla sinistra lasciando sul posto Bereszynski e dal fondo mette in mezzo, Ibrahimovic si fa trovare pronto e schiaccia di testa battendo Falcone all’esordio assoluto in serie A.

Il gol non scuote i padroni di casa ma carica ancora di più i rossoneri che spingono alla ricerca del raddoppio sfiorato all’ottavo con Hernandez e Calabria che trovano Falcone attento. Linetty prova sul fronte opposto con una conclusione dalla distanza ma in campo c’è solo il Milan, ancora pericoloso con Rebic.

Col passare dei minuti però i blucerchiati crescono contenendo la furia dei rossoneri e alzando il baricentro. Non basta alla Sampdoria per rimettere la gara in carreggiata e anzi il Milan continua a legittimare il vantaggio. Alla mezz’ora triangolo Ibrahimovic – Hernandez finalizzato dallo svedese con Colley che salva in scivolata.

Poco dopo è Calhanoglu a colpire l’esterno della rete direttamente su punizione mentre nel finale Hernandez trova Saelemaekers in area libero all’altezza del dischetto ma il belga sbaglia tutto sparando altissimo.

Al rientro dagli spogliatoi dentro Leris e Maroni per la Samp e Leao per il Milan. Sampdoria subito aggressiva e pericolosa. Al quinto punizione dal limite di Quagliarella che Donnarumma respinge direttamente su Colley ma il gambiano di testa a porta vuota spedisce il pallone sopra la traversa. Sul rovesciamento di fronte il Milan trova il raddoppio. Assist di Ibrahimovic per Calhanoglu che vede scivolare Colley davanti a se battendo Falcone. Pasqua annulla proprio per un presunto fallo dell’attaccante turco prima di essere richiamato da Massa al Var e assegnare la rete.

La rete spegne le speranze dei padroni di casa che poco dopo cadono ancora: Calhanoglu ricambia il favore servendo Ibrahimovic al limite, lo svedese entra in area e di sinistro fredda Falcone.

La gara di fatto si chiude qui con i rossoneri che sfiorano più volte il gol con Falcone costretto agli straordinari su Kessié mentre al 33′ Maroni si fa respingere un calcio di rigore assegnato dopo la consultazione del Var per un fallo di Kjaer su Bertolacci.

Nel finale il neo entrato Askildsen rende meno pesante il passivo per la Sampdoria con una conclusione che finisce all’incrocio mentre Leao regala il quarto gol in pieno recupero.