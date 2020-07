REGGIO EMILIA. – Vince il Sassuolo che travolge il Genoa con una cinquina che non ammette repliche. I liguri, in virtù della vittoria del Lecce a Udine, dovranno aspettare l’ultima giornata (in casa con il Verona) per mantenere il vantaggio (oggi +1, ma anche nel confronto diretto) sui pugliesi (ospiteranno il Parma) che potrebbe valere la salvezza.

Sassuolo praticamente perfetto, una vittoria che blinda l’ottavo posto: basterà domenica contro l’Udinese anche il pari per mantenere la posizione. Un successo maturato grazie ad un Berardi strepitoso (un gol dal cineteca e tre assist) e alla doppietta di Ciccio Caputo arrivato a quota 21 reti stagionali.

Non pervenuto il Genoa che ha resistito metà primo tempo prima di lasciare campo libero ai padroni di casa con una prestazione a tratti imbarazzante e non da squadra che vuole salvarsi.

Gara praticamente a senso unico. Al 18′ occasione Sassuolo, Berardi mette in movimento Traorè che entra in area, cerca Caputo ma il suo passaggio è impreciso. Il vantaggio al 26′: Berardi pesca a centro area Traorè che al volo batte Perin. Al 33′ Traorè potrebbe raddoppiare ma sulla respinta di Perin fallisce il tap-in. Al 37′ viene espulso Nicola: l’arbitro Maresca sente qualche parola di troppo dalla panchina ligure, nessuno di assume la responsabilità e viene cacciato il tecnico.

Prima dell’intervallo il gol capolavoro di Berardi che dalla destra si accentra e di sinistro mette la palla all’incrocio dei pali. 14^ rete stagionale per il talento neroverde.

Nella ripresa il Genoa cambia i due esterni. Timida reazione del grifone con Pandev poi sempre e solo Sassuolo. De Zerbi chiedeva il 20/o gol di Caputo, detto e fatto: al 21′ Berardi prolunga per il centravanti che centra il bersaglio.

Dopo un gol annullato a Pandev per fuorigioco di Pinamonti, c’è gloria anche per il baby Pinamonti: ennesimo assist di Berardi e colpo vincente dell’attaccante.

Nel finale Caputo va oltre e firma la doppietta personale servito alla perfezione da Raspadori. Per il Sassuolo ennesima prova convincente dopo due ko di fila. Una serataccia per il Genoa che dovrà cambiare atteggiamento per salvarsi.