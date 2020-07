ROMA.- La Juve cade in Sardegna con il nono scudetto sulla maglia. E il Cagliari raccoglie tre punti e una soddisfazione che fa storia: non batteva i bianconeri da undici anni. Unico “sopravvissuto” del 2009, Buffon. Squadra di Sarri un po’ con la testa al tricolore e un po’ alla Champions.

Cagliari invece concentratissimo: per questa partita ê andato addirittura in ritiro. Due a zero con gol di Gagliano, un duemila alla prima da titolare in A e una perla di Simeone, alla 12/a marcatura stagionale.

La Roma passa all’Olimpico Grande Torino e si assicura il quinto posto in classifica: i giallorossi battono il Torino per 3-2, Fonseca raggiunge così l’Europa League senza passare dai preliminari. Per il Torino, invece, è arrivata la 20esima sconfitta in campionato, record negativo eguagliato.

Nella sua ultima gara casalinga di questo campionato la Fiorentina batte il Bologna per 4-0 con un uno-due a inizio ripresa che porta la firma di Federico Chiesa, autore di tre gol, e di Milenkovic.