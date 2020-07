Golf: LPGA Tour, Gaby Lopez positiva al Covid-19

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – L’emergenza sanitaria irrompe sul LPGA Tour di golf che, 166 giorni dopo lo stop, è pronto a ripartire con il Drive On Championship (al via domani). A Toledo (Ohio) è allarme Coronavirus. A contrarre il Covid-19 la messicana Gaby Lopez, costretta a saltare l’atteso appuntamento. “Ero entusiasta di tornare in campo dopo la lunga pausa – le dichiarazioni della 26enne messicana – ma ora sono davvero delusa del fatto che dovrò aspettare ancora un po’. Sto bene e adesso l’unica cosa che conta è non mettere a repentaglio la salute di tutti gli addetti ai lavori. Seguirò tutte le indicazioni che mi fornirà il massimo circuito americano del green femminile”. Due successi in carriera sul LPGA Tour, la Lopez dovrà restare in isolamento per almeno dieci giorni. Venti giorni fa anche Carlota Ciganda, miglior giocatrice del golf femminile spagnolo, è risultata positiva al Coronavirus. (ANSA).