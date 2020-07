(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Nel recente passato ha criticato la scelta di molti golfisti europei come Tommy Fleetwood, Lee Westwood e Francesco Molinari, che hanno deciso di saltare i primi tornei post ripartenza del PGA Tour a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti ai non residenti. Ma ora Rory McIlroy ammette pubblicamente che quest’anno potrebbe non giocare sull’European Tour. “Onestamente – le parole del nordirlandese – non so se gareggerò nel Vecchio Continente. Così come non so se avrò voglia di viaggiare ed espormi a certi rischi”. McIlroy è tra le stelle più attese del BMW PGA Championship, evento delle Rolex Series dell’European Tour in programma a Wentworth (Inghilterra) dal 15 al 18 ottobre. Ma a questo punto la sua presenza in campo nel Surrey è appesa a un filo. Intanto il numero 2 mondiale (spodestato dal trono da Jon Rahm) oggi dal WGC FedEx St. Jude Invitational, a Memphis, darà nuovamente la caccia alla vetta del ranking. “Dovrò mostrare solidità in tutti e 4 i giri. Se così fosse, sono sicuro che avrò le mie chance per tornare a vincere”. (ANSA).