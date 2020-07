(ANSA) – TOKYO, 30 LUG – E’ ancora record a Tokyo per il numero di positività al coronavirus, mentre il governo metropolitano ha allo studio nuove linee guida per le attività commerciali a maggior rischio di diffusione dell’agente patogeno. Nella giornata di giovedì sono stati segnalati 367 nuovi casi, complice l’incremento dei tamponi condotti dalle autorità sanitarie, e dopo i 1.250 casi registrati ieri a livello nazionale. Il capo di Gabinetto Yoshide Suga, ha detto di non ritenere ci siano i presupposti per dichiarare una nuova emergenza sanitaria, aggiungendo che gran parte dei contagi riguardano le fasce di età più giovani e i casi con gravi sintomi sono limitati. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike – in controtendenza con la linea dell’esecutivo, ha sollecitato i gestori dei ristoranti e dei karaoke a ridurre gli orari di attività dei propri locali nelle ore serali, promettendo ulteriori incentivi a chi segue le direttive dei comuni. “Stiamo affrontando una situazione estremamente critica e siamo a un soffio da un’esplosione letale dei contagi. Dobbiamo porre un freno”, ha spiegato Koike in una conferenza. Sotto osservazione, in particolare modo il quartiere a luci rosse di Kabukicho, a nord ovest della capitale, centro dei principali focolai a partire dal termine dello stato di emergenza a fine maggio. Ad oggi su scala nazionale sono stati segnalati poco più di 34mila casi di coronavirus, con 1.019 morti accertate. (ANSA).