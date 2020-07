(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Il partito di governo della Costa d’Avorio, Rhdp, ha indicato ufficialmente il presidente Alassane Ouattara come proprio candidato per le elezioni del prossimo 31 ottobre. Ouattara correrebbe quindi per il terzo mandato, ma ha chiesto del tempo per sciogliere la riserva, indicando che annuncerà la sua decisione in un discorso alla nazione il 6 agosto. L’opposizione si è rivelata contraria a questa designazione. “Ho ascoltato i messaggi delle varie strutture del partito, dei funzionari eletti e degli organi di Rhdp, nonché di quelli dei presidenti e dei ministri istituzionali che mi hanno contattato direttamente. Prendo atto delle risoluzioni del comitato politico e della sua richiesta”, ha affermato il presidente in una dichiarazione diffusa via Facebook. “Vi chiedo di continuare ad avere un pensiero per Amadou (il primo ministro defunto) e di darmi tempo per una riflessione e una ripresa prima di darvi una risposta molto presto”, ha aggiunto. All’inizio di quest’anno, il 76enne Ouattara ha detto di aprire la strada a una nuova generazione di leader, ma il suo primo ministro e successore Amadou Gon Coulibaly è morto per arresto cardiaco all’inizio di questo mese. (ANSA).