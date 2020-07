Ciclismo e tennis, lo sport che riparte dall’Italia

ROMA. – Appena qualche mese fa l’attuale scenario sarebbe stato inimmaginabile: in Italia stanno perandare in scena gare ciclistiche e tornei di tennis addirittura con gli spettatori sulle tribune per applaudire al primo top spin, mentre il massimo campionato di calcio è tutto sommato regolarmente in dirittura d’arrivo e con verdetti già espressi.

Nel mondo il Coronavirus continua a correre veloce, qui, dove gli atleti scappavano causa pandemia (il 24 marzo risultavano andati via 49 stranieri della Serie A di basket, undici della pallavolo fra torneo maschile e femminile, la Juventus scopriva che Higuaín aveva fatto nottetempo tampone, autocertificazione e bagagli per l’Argentina), adesso invece in molti vogliono venire.

Sono finiti i tempi della paura da contagio e delle cancellazioni in serie, il trend è mutato e gli sportivi adesso trovano sfogo nelle competizioni in Italia: e sabato è un giorno importante, con la prima vera corsa di ciclismo in linea su strada, la Strade Bianche a Siena, e le qualificazioni del torneo di tennis femminile a Palermo, con alcune delle più forti al mondo e anche un bel po’ di pubblico in tribuna.

Altrove invece la rinuncia alle gare è routine: l’ultima conferma arriva dagli Us Open di tennis, ai quali la n.1 del mondo Ashleigh Barty non parteciperà per paura contagi. Va diversamente a Palermo, dove la prossima settimana sono in programma gli incontri del tabellone principale del 31/o Ladies Open, di fatto il torneo di tennis femminile più importante che si disputi in Italia.

“Tutto è cominciato dal nostro Paese e tutto finisce da noi – le parole di Oliviero Palma, direttore del torneo -. Eravamo gli appestati, quelli che potevano contagiare il mondo, oggi invece siamo il posto più sicuro. Devo dire che ce lo siamo meritati, perché siamo stati bravi e ci siamo comportati bene. Oggi ci sono le condizioni di sicurezza. Fino al 9 agosto ci sarà da divertirsi. Inoltre siamo il primo torneo con gli spettatori: abbiamo avuto la disponibilità per 1.500 posti sulle tribune del Country Club, il circolo che ospiterà gli incontri sulla terra rossa.

Prima del tennis sarà la volta del ciclismo, con la Strade Bianche a Siena di sabato. É la prima, vera corsa in linea dopo la lunga pausa per l’emergenza sanitaria, ma anche un modo per rimettersi in sella. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza della Prefettura senese ha dato il via libera per l’evento di Rcs Sport, inserito nel World Tour dell’Uci e che sarebbe dovuto andare in scena il 7 marzo.

A differenza delle altre edizioni verranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in materia di emergenza da Covid-19; in particolare verrà chiuso al pubblico il perimetro interno di piazza del Campo (la cosiddetta “conchiglia”) in modo da scongiurare assembramenti. Nell’ultimo km di un percorso lungo 184 km, quello che da Santa Caterina porta al traguardo davanti al Palazzo Pubblico, è previsto un nuovo transennamento rispetto agli anni passati.

Alla gara sarà presente il presidente dell’Unione Ciclistica Internazionale, David Lappartient, che si è detto “felice” di ripartire dall’Italia, “dopo un anno incredibile, che ha portato alla cancellazione di oltre mille gare”.