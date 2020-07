CARACAS -El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con los protocolos establecidos para frenar los contagios de covid-19 en la entidad.

Afirmó que la decisión de establecer un horario de compras para los bienes esenciales por terminal de cédula tiene el objetivo de distribuir en los días de la semana la cantidad de personas que salen a las calles.

“Es una medida para protegernos y estamos seguros que en los próximos días generará buenos resultados”, dijo en un mensaje difundido en Twitter.

En un breve mensaje a través de sus redes sociales, Rodríguez manifestó que en Miranda viven más de 1 millón de familias y que si un miembro de cada grupo familiar sale a la calle todos los días a comprar, el flujo sería de 1 millón de personas movilizándose diariamente, por lo que es indispensable, a su juicio, poner controles a la movilización.

Tras la metodología implementada hubo versiones contradictorias sobre la vigencia del polémico instrumento. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, dijo que solo estaba vigente para las cadenas de supermercados, pero a partir de este 30 de julio el Mercado Municipal de la jurisdicción municipal comienza a operar de acuerdo con los términos de decreto emitido.

Los comerciantes insisten en señalar que este mecanismo de control contribuye aún más con la ruina del sector y perjudica la capacidad de consumo de la población, víctima de una grave hiperinflación.

Por otra parte, la gobernación indicó que todos los propietarios y responsables de comercios serán los responsables del cumplimiento del decreto y, por tanto, deberán colocar avisos visibles con la información del esquema. El mandatario regional no precisó ninguna excepción por tipo de comercio.

Venta por cédula agrupará más personas

El economista Henkel García se refirió este miércoles a la compra por terminal de la cédula manifestando que aglomerará aún más a la gente, sobre todo los fines de semana.

“Si disminuyes la hora de la atención al público, mayor aglomeración de la gente tendrás. Esta medida lo que hará es aglomerar mucho más, sobre todo los fines de semana”, señaló.

Aseveró el experto que en una Venezuela con hiperinflación, comprar por cédula no tiene sentido. “Si te pagan un lunes y tienes que comprar un viernes, es complicado en hiperinflación esperar hasta ese día para ir comprar. Por donde lo veas no tiene ningún sentido, entiendo la intención de no aglomerar la gente”, dijo.

Señaló que “Venezuela ha sido un gran experimento” y que los resultados “los vamos a ver más adelante, todo esto tiene un efecto económico y en los hogares”, comentó.

Detalló que es necesario ver las aristas económicas y sanitarias pues en su experiencia, “los días con más aglomeración son los sábados y domingos. Esos días pueden ir la mitad de los números de cédulas, la aglomeración será aún mayor”, aseguró.

“En una economía donde las personas generan lo que consumen día a día. Estás obligando que el alimento que puedan llevar a su casa sea mucho menor de lo que estaban llevando hasta los momentos”, señaló.

Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Valera, rechazó la medida de restricción de la compra de alimentos por terminal de cédula.

“La medida de compras de alimentos por terminal de número de cédula no responde a ningún criterio técnico o médico, en función de frenar el contagio de COVID-19 en Venezuela”, aseveró.