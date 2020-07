Golf: Campionati Nazionali, a Sutri Castagnara vola in testa

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Hole in one, spettacolo e sorpassi nella seconda giornata dei Campionati Nazionali Open. Al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), la Coverciano del green, con un parziale di 68 (-4) su un totale di 136 (-8) colpi, Giulio Castagnara è balzato dalla terza alla prima posizione. Il 26enne di Pordenone è il nuovo leader della rassegna e a metà gara vanta due colpi di vantaggio su Federico Maccario (in testa con Jacopo Vecchi Fossa dopo il primo giro), 2/o con 138 (-6). Ancora una buona prova per Aroon Zemmer, rimasto al 3/o posto con 140 (-4). Perde terreno Vecchi Fossa, da 1/o a 4/o (141, -3). Mentre Filippo Bergamaschi è 5/o (142, -2). Solo 40/o (150, +6), Matteo Manassero. Eliminazione eccellente per Edoardo Raffaele Lipparelli (re dell’Alps Tour 2019), 76/o con 162 (+18). Sorprendono i giovani amateur azzurri. Buca in uno (alla 9, par 3) realizzata da Massimiliano Campigli, che ha fatto centro da 144 con un “wedge” ed è ora 16/o con 145 (+1). Domani il “moving day” della rassegna, ma non solo. Perché a Sutri domani scatterà anche il torneo femminile (che si chiuderà poi sabato) con in campo anche le proette e le dilettanti azzurre. Difende il titolo Diana Luna, prima golfista italiana a giocare una Solheim Cup (nel 2009), la Ryder al femminile. Tra le favorite anche Lucrezia Colombotto Rosso. (ANSA).