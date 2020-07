Joshua Wong escluso dalle elezioni a Hong Kong

PECHINO. – Un altro pezzo di autonomia di Hong Kong è venuto via: dodici candidati pro-democrazia, tra cui l’attivista Joshua Wong, sono stati squalificati dalle elezioni legislative di settembre, a rischio di rinvio a causa della terza ondata di Covid-19 che ha segnato in giornata nella città il record di 150 casi. Il posticipo allontanerebbe per Pechino l’incubo di trovarsi un nuovo parlamentino ostile.

L’Ufficio di collegamento cinese nella città ha apprezzato la decisione comunicata dal governo locale, affermando che le loro opinioni politiche “avevano superato la linea di fondo della legalità. Come poteva la camera legislativa autorizzare nella sua assemblea questi delinquenti senza scrupoli che cercano di distruggere il modello ‘un Paese due sistemi’ e la prosperità di Hong Kong nella sua assemblea”, ha accusato l’Ufficio.

La nuova stretta del governo centrale sull’ex colonia è maturata all’indomani dell’arresto di quattro studenti, tra i 16 e i 21 anni, accusati di “secessionismo virtuale” per un post online in cui annunciavano sui social media “di aver istituito un’organizzazione per l’indipendenza di Hong Kong″, violando la controversa legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino e condannata da Usa, Gran Bretagna, Ue e da altri Paesi.

Nei loro confronti è stata organizzata la prima retata per attività illegale fuori dalle manifestazioni di piazza: tra i quattro arrestati, la figura più rappresentativa è Tony Chung, ex leader di 19 anni di Student Localism, gruppo pro indipendenza ormai sciolto.

Martedì, a conferma di un clima ormai cambiato, la Hong Kong University ha licenziato Benny Tai, professore di legge e tra gli attivisti più noti del fronte pro-democrazia di Hong Kong, per la “cattiva condotta” imputatagli con il ruolo avuto nelle grandi proteste di “Occupy central” del 2014.

Tra i candidati squalificati, figurano i nomi di esponenti del Civic Party come Kwok Ka-Ki, Dennis Kwok e Alvin Yeung, e del disciolto Demosisto, partito di cui Wong era segretario, quali Tiffany Yuen e Lester Shum, consigliere distrettuale a Tsuen Wan.

Le candidature sono state invalidate, secondo la nota del goveno locale, perché i candidati hanno fallito il rispetto della mini-costituzione della città, la Basic Law, e la fedeltà a Hong Kong e a Pechino. Altre candidature potrebbero essere invalidate a causa dell’esame delle liste ancora in corso.

Lo stop ai candidati pro-democrazia è “un totale disprezzo” da parte della Cina, ha scritto Wong su Twitter, “verso la volontà degli abitanti di Hong Kong, calpesta l’autonomia della città e tenta di mantenere il potere legislativo della città sotto il suo controllo”.

Le primarie di poche settimane fa avevano visto la mobilitazione di circa 600.000 elettori, più del 20% del totale degli aventi diritto di voto nell’ex colonia.

La squalifica di “quasi tutti i candidati democratici”, ha aggiunto Wong, è “la più grande repressione di sempre” sul movimento democratico della città. Giudizi condivisi da Chris Patten, l’ultimo governatore coloniale britannico dei territori, per il quale la Cina ha effettuato “una scandalosa epurazione politica”.

Sophie Richardson, a capo di Human Rights Watch in Cina, ha parlato di “violazione dei diritti fondamentali alla libertà di espressione e alla partecipazione a libere elezioni garantiti dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, incorporata nel quadro legale di Hong Kong tramite la Basic Law”.

Il modello seguito non appare più quello dell’autonomia di “un Paese due sistema”, ma “Cina, un Paese un sistema”.

(di Antonio Fatiguso/ANSA)