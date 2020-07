ROMA. – Sono giorni decisivi per la trattativa fra l’Inter e il centrocampista Sandro TONALI del Brescia, già nel mirino di altri club della Serie A, fra i quali la Juve: nei primi giorni della prossima settimana, dunque dopo la fine del campionato, dovrebbe arrivare l’ufficializzazione per il trasferimento del gioiello classe 2000.

Lo stesso vale per la trattativa fra il Napoli e Victor OSHIMEN, stellina del Lilla: mancano solo gli ultimi dettagli, poi l’ufficializzazione. Il Tottenham aveva provato a disturbare l’affare.

Per Tanguy NDOMBELE’ spunta il nome dell’Inter, che ricambia così la “cortesía”. Il centrocampista, un anno fa, venne acquistato dagli “Spurs” per 60 milioni, ma il club nerazzurro è disposto ad aprire una trattativa nella quale verrebbero inseriti SKRINIAR e BROZOVIC, ovvero due titolarissimi, ma non più inamovibili. Almeno per Conte.

La Roma, che continua a inseguire lo svincolato (dal Tottenham) Jan VERTONGHEN, avrebbe rifiutato un’offerta del Napoli per Cengiz UNDER: non basterebbero, per il club giallorosso, 25 milioni, più 6 di bonus. La conferma di Beppe IACHINI sulla panchina della Fiorentina prevede una revisione delle strategie di mercato del club: CECCHERINI dovrebbe lasciare, l’Inter sembra intenzionata a confermare il prestito di DALBERT; anche MILENKOVIC, PEZZELLA e CACERES dovrebbero essere confermati.

In entrata, dopo l’acquisto dell’ottimo AMRABAT dal Verona, per l’attacco il sogno è BELOTTI – ma difficilmente il Torino lo cederà – o, in alternativa, PJATEK.

IBRAHIMOVIC starebbe rinnovando l’accordo con il Milan: 4 milioni, più bonus, per un’altra stagione in rossonero. Lo svizzero Ricardo RODRIGUEZ, intanto, torna dal prestito al PSV Eindhoven: adesso il club rossonero gli dovrà trovare una nuova collocazione. Il terzino, infatti, non rientra nei piani del club.

Marash KUMBULLA lascerà il Verona, ma non per andare alla Lazio: su di lui c’è l’Inter che potrebbe girare al club scaligero AGOUME in prestito. La Juve Under 23 sarà allenata da Andrea PIRLO e intanto Ferrero conferma di fatto RANIERI alla guida della Samp.

Colpo del Nizza, che mette le mani sul cartellino di Rony LOPES del Siviglia: il giocatore arriva sulla Costa Azzurra in prestito con diritto di riscatto. David ALABA è ai saluti con il Bayern Monaco: secondo il quotidiano Sport, l’austriaco potrebbe finire al Barcellona. Anche perché, il club tedesco non sembra disposto a rinnovargli il contratto che scade nel 2021.