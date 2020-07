EEUU descarta acercamiento con Maduro

CARACAS – El mandatario Nicolás Maduro respondió este miércoles a las recientes declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien descartó un acercamiento al presidente venezolano mientras se mantenga la convocatoria a elecciones parlamentarias.

“Mis saludos Elliot Abrams, está pendiente una conversación, ya me llegó tu mensaje, de acuerdo con lo que me dices. Vamos pa´lante”, expresó Maduro durante una jornada de trabajo con el sector productivo.

No hubo mensaje

Abrams, negó este jueves haberle enviado un mensaje a Nicolás Maduro. “Esto es un chiste o desinformación. Estados Unidos no le envió ningún mensaje a Maduro, por fuera de nuestra declaración pública acerca de cómo la recuperación de Venezuela comenzará el día en que se vaya y estamos dispuestos a discutir los detalles de su partida”, declaró.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de Donald Trump no interactuará con la administración de Maduro si sigue adelante con la convocatoria de elecciones parlamentarias y no se compromete a implementar un gobierno de transición. En ese sentido también defendió la política de sanciones de su Gobierno. “Nuestra política es negarle ingresos al régimen de Maduro y aplicar presiones en los sectores del oro y del crudo, pero no voy a entrar a discutir posibles futuros”, dijo Abrams.

Solo negociarían la salida de Maduro

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo negó este jueves que la Administración de Donald Trump esté negociando con Nicolás Maduro.

Al ser interrogado por Marco Rubio en el Senado, Pompeo respondió a reportes de prensa y comentarios sobre posibles negociaciones entre Trump y el gobierno de Maduro. “¿Esta administración piensa negociar alguna vez con Maduro y su régimen para que permanezca en el poder?”, cuestionó Rubio.

“Absolutamente, No. Nuestra política es no negociar con él nada que no sea su salida como gobernante de ese país”, respondió Pompeo.

En este sentido, el canciller estadounidense aseveró que el único punto a negociar con Maduro sería su salida definitiva.

“Nuestra política es no negociar con él nada que no sea su salida como gobernante de ese país”, concluyó.