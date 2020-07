Calcio: nel campionato di Serie A mancano ancora 2 verdetti

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Il campionato deve emettere ancora due verdetti: per la conquista del secondo posto e la permanenza in Serie A tra Genoa e Lecce. A Bergamo va in scena lo spareggio tra Atalanta e Inter per la piazza d’onore che gli esperti di Sisal Matchpoint prevedono in bilico: leggermente favoriti gli uomini di Gasperini, a 2,35; poco distante l’Inter, a 2,85; il pari è a 3.60. Per gli scommettitori, il match finirà o con una vittoria della Dea (38%) o con un pari (37%). L’Atalanta va a caccia anche di un altro record, quello dei 100 gol in stagione: le reti segnate dalla Dea sono 98, l’opzione che ne segni 2 nel match a 3.50. La Lazio ha molto più da giocarsi nel match di Napoli e infatti è favorita, a 2,25; a 2,90 il successo dei partenopei, mentre il pari si gioca 3,75. Gli scommettitori, invece, si schierano con il Napoli; il 49% ha puntato sull’1, il 40% sui capitolini. Menzione speciale per Immobile che, a quota 35 gol, dopo aver vinto la Scarpa d’Oro e a un passo dal titolo di capocannoniere, punta a eguagliare o battere il record in A a 36 reti stagionali che appartiene a Higuain. Il 36/o sigillo del bomber è proposto a 1,80, la doppietta che gli farebbe superare il ‘Pipita’ è a 5.00. Novanta da brividi per Genoa e Lecce che, rispettivamente contro Verona e Parma, si giocano l’ultimo posto disponibile per la permanenza in A. I rossoblù sono a +1 sui salentini e non possono permettersi passi falsi contro il Verona: le quote li favoriscono: a 1,48 la vittoria che vale la salvezza, si sale a 5,50 per il successo gialloblù, il pari è a 4,50. Anche il Lecce è favorito nella sfida con il Parma, ma in questo caso la vittoria non basterebbe: a 1,48 i 3 punti dei giallorossi, il segno 2 vale 5,50, a 4,50 l’X. Gli scommettitori credono sia nel successo dei grifoni (81%), che dei salentini (91%). (ANSA).