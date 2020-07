Nel centro storico di Vieste si accede solo con mascherina

(ANSA) – VIESTE (FOGGIA), 31 LUG – “Gli ingressi principali del centro storico di Vieste saranno presidiati da volontari delle associazioni cittadine che inviteranno tutti gli ospiti a indossare la mascherina. Qualora ne fossero sprovvisti provvederemo noi a fornirgliela”. È quanto annuncia Rossella Falcone, assessore comunale al Turismo informa anche della installazione di cartelli informativi nei punti nevralgici della città. “Se in queste ore stiamo intensificando la messaggistica anti Covid in particolar modo nel centro storico di Vieste – aggiunge – lo stiamo facendo solo per garantire la massima sicurezza ai tanti turisti e residenti che affollano la nostra città in questi giorni e per tutte quelle attività economiche presenti nel borgo”. “Vogliamo tutelare – sottolinea – le attività economiche del centro storico poiché sarebbero le prime a rischiare la chiusura nell’ipotesi di una diffusione del virus, considerato l’afflusso significativo nei suoi vicoli. Si tratta semplicemente di cartelli informativi, fondamentali per aiutare a contrastare la diffusione del Coronavirus”. (ANSA).