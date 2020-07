Vertice comitato emergenze Oms,sarà ribadita allerta massima

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Il comitato per emergenze dell’Oms si riunisce oggi per fare il punto sulla pandemia di coronavirus e valutare se mantenere lo stato d’allerta massima decretato sei mesi fa. Il gruppo, composto da 20 persone tra rappresentanti di Paesi membri ed esperti, dovrebbe anche proporre nuove raccomandazioni o emendare quelle esistenti. Con 17 milioni di persone contagiate dal Covid-19 e oltre 660.000 vittime, è molto probabile che nella riunione di oggi sarò confermato il livello d”allarme più alto, quello di pandemia mondiale (o Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). Nei mesi scorsi l’Agenzia dellìOnu è stata accusata di aver dichiarato l’allerta troppo tardi e per aver suggerito raccomandazioni contraddittorie e tardive. (ANSA).