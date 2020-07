(ANSA) – NEW YORK, 31 LUG – “Non hai fatto nulla di sbagliato e devi iniziare ad agire in questo modo. Esci a testa alta, non come una criminale in fuga”. E’ il consiglio di Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell contenuto in una email della fine del 2015. La corrispondenza elettronica è fra ‘GMax’ e ‘jeffrey E.’, che usava l’indirizzo email jeevacation@gmail.com, e si riferisce alle accuse di Virginia Giuffre contro la socialite ed Epstein, accusati di traffico sessuale di minorenni. L’email rientra nelle decine di pagine di documenti rivelati dopo l’arresto di Maxwell che alle autorità ha dichiarato di non aver avuti contatti con Epstein nell’ultimo decennio. “Quando Jeffrey ha raggiunto l’accordo in Florida”, sulle accuse di sesso con minorenni nel 2008, “io era in una relazione di lungo termine con un altro uomo e non lavoravo più per Jeffrey – ha detto Maxwell -. Anche se siamo rimasti in rapporti amichevoli fino al suo accordo” in Florida, “ho avuto contatti limitati con lui da allora”. Lunedì potrebbero essere pubblicati ulteriori documenti relativi al caso Epstein e fra questi potrebbe esserci anche parte della deposizione di Maxwell. Tutto dipenderà dalla battaglia legale in corso per cercare di bloccarne la pubblicazione. (ANSA).