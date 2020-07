Israele: canzone Noa in appoggio a proteste anti Netanyahu

(ANSA) – TEL AVIV, 31 LUG – ‘Democrazia, democrazia’. La cantante Noa è scesa in campo pubblicando oggi sul suo profilo Facebook una canzone di appoggio alle proteste anti Netanyahu. Il testo – scritto insieme al suo compagno artistico di sempre Gil Dor – è ritmato sul note di ‘We will Rock You’ dei Queen ed è un esplicito manifesto contro il premier israeliano. “Sono sicura – ha spiegato sul post – che voi abbiate sentito delle massicce proteste in tutta Israele in cui si chiedono le dimissioni di Netanyahu e ci si batte per la democrazia. Questa sera Gil ed io canteremo nella dimostrazione che si terrà di fronte la residenza di Netanyahu. Abbiamo preparato qualcosa di speciale…”. Nella versione inglese del testo dall’ebraico, fornita dalla stessa Noa sul post, si dice: “Gli odiatori dicono che la nostra protesta è guidata dall’odio. Beh, non è così. È una logica semplice che è stata spiegata dallo stato. Vai a difenderti, sei stato accusato di un crimine! E se sei colpevole, come tutti noi, vai a servire il tuo tempo! Democrazia!”.E ancora: “persone di tutte le razze, colore o fede hanno perso fiducia nella tua leadership, corrotto dall’avidità è politico. Sì ma è chiaro come il giorno che noi conosciamo la verità” e non andremo via, Democrazia!”. Poi la conclusione: “Siamo stanchi di bugie, di istigazione, di odio. Il razzismo, la paura e le vie di fuga dei cittadini di Israele; arabi ed ebrei. Noi veniamo in amore e noi scegliamo la vita”. (ANSAMed). (ANSA).