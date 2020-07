Calcio: Agnelli ‘bentornato Pirlo, sono fiero e orgoglioso’

(ANSA) – TORINO, 31 LUG – Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, presenta il nuovo allenatore dell’Under 23 Andrea Pirlo: “Non ha bisogno di grandi presentazioni, gli do il bentornato – le prime parole del numero uno bianconero – Tutti siamo affezionati a lui, specialmente all’uomo: nei 4 anni in cui è stata scritta la prima fondamentale della storia che stiamo continuando a scrivere, abbiamo apprezzato le sue grandi qualità umane e tecniche. E si potranno ritrovare anche in un allenatore. Sono fiero e orgoglioso, spero per lui che sia il primo passo di una carriera di soddisfazioni”. (ANSA).