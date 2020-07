Allerta per caldo record in Sardegna, previsti 45 gradi

(ANSA) – CAGLIARI, 31 LUG – La Sardegna nella morsa del caldo con picchi che potranno raggiungere anche i 45 gradi. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta meteo per le alte temperature dalle 19 di oggi 21 luglio fino alle 19 di domenica 2 agosto. “Nella giornata di domani si avranno ancora temperature molto elevate in particolare sulla Sardegna centrale e occidentale, con temperature che in molte località supereranno i 40 gradi e, localmente, potranno arrivare sino a 44-45 gradi – si legge nel bollettino -. La zona più calda sarà la Sardegna centro-meridionale, in particolare il basso Campidano e le zone interne a ridosso. Nella giornata di domenica le temperature, pur rimanendo localmente molto elevate, diminuiranno progressivamente, a partire dalla parte occidentale dell’Isola”. Negli ultimi giorni tutta l’Isola è stata sulla graticola con afa e caldo. Oggi, secondo i dati registrati dalle stazioni meteo dell’Arpas, il termometro ha superato i 42 gradi a Iglesias e Berchidda, mentre li ha quasi raggiunti a Orani (41,9), Dorgali (41,7) Uras, Oschiri e Benetutti (41,1). In media il termometro non è mai sceso sotto i 35 gradi in tutta la Sardegna. (ANSA).