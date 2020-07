Calcio: morto Tataw, fu capitano del Camerun a Italia ’90

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Stephen Tataw, ex capitano della Nazionale del Camerun che, ai Mondiali di Italia ’90 arrivò a giocarsi contro l’Inghilterra a Napoli la qualificazione per le semifinali (prima selezione africana nella storia del calcio ad arrivare così lontano in un torneo iridato), è morto oggi a 57 anni. Tataw partecipò anche alla fase finale dei Mondiali di Usa ’94, dove il Camerun venne eliminato al primo turno. La notizia del decesso dell’ex difensore è stata annunciata da alcuni ex giocatori e confermata dalla stessa Federcalcio camerunense. Tataw in carriera ha vestito per 43 volte la maglia della Nazionale. E’ stato pilastro di Tonnerre de Yaoundé e Sagan Tonsu, in Giappone. Ha anche partecipato alla Coppa d’Africa del 1992. (ANSA).