Julio Castro: “Desde junio el aumento de contagios es 200%”

CARACAS – Julio Castro, médico infectólogo integrante del Instituto de Medicina Tropical de la UCV, explicó que desde el año 2002 la población mundial ha sido víctima de una serie de virus muy agresivos, tan importantes como el coronavirus.

“Lamentablemente no estamos lejos del final, todo lo contrario, los que piensan que la epidemia está disminuyendo no tienen la razón, no hay ninguna señal que nos haga pensar que eso es así”, advirtió el especialista. En concreto, el experto señaló que el rango de tiempo podría alcanzar a mayo o junio del 2021.

El galeno señaló que la única manera de bajar la curva de contagio es respetando las medidas de seguridad que se conocen hasta los momentos: tapabocas, distanciamiento físico y lavar las manos con frecuencia.

“Siempre me preguntan cuándo se va a presentar el pico máximo de la enfermedad y ante eso respondo que desde el mes de junio el aumento de contagio es de un 200%. Creemos que eso tiene que ver con las etapas de flexibilización. La única manera de saber cuándo se detendrá el aumento es cuando nos informen que lograron evitar el contagio, la transmisión del virus. Eso no se produce por azar, se produce cuando logres evitar la transmisión del virus”, detalló.

El médico señaló que hay dos vías para que la epidemia se considere controlada: que un volumen de entre 50% o 60% de la población sea infectada, lo que permitiría que la expansión se fuese controlando naturalmente, y otro que exista una vacuna eficaz.

A su juicio, la vacuna para erradicar la COVID-19 no estará lista y disponible antes de enero de 2021 por lo tanto solo queda aplicar mecanismos de control.

Solicitan descentralizar pruebas

La descentralización de las pruebas PCR no se concreta porque las autoridades no quieren, señaló Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. “No lo entendemos”, puntualizó.

“Si el gobierno da lo insumos necesarios”, además del mantenimiento a los equipos, habría por lo menos cinco laboratorios de las universidades y seis laboratorios privados. Cada uno de los laboratorios puede hacer mil pruebas al día y en tiempo real”, dijo.

En la actualidad, los resultados en Caracas se conocen en una o dos semanas, y más tiempo si provienen del interior del país. Las dos pruebas que se aplican son importantes, las rápidas, para un estudio de prevalencia; las PCR, para saber quiénes tienen la infección activa y tomar medidas.

Los laboratorios de los 46 hospitales centinela “no están equipados” y los pacientes deben hacerse los exámenes fuera de allí. “Hay laboratorios que no tienen equipos”, señaló.

Por su parte, la directora general del comité ejecutivo de la Federación de Colegio de Bioanalistas de Venezuela (Fecobiove), Yadira Rosales, aseveró que los hospitales del país carecen de insumos médicos y del servicio del agua, recursos necesarios para combatir la pandemia.

Record de positivos

Venezuela marcó un nuevo récord de contagios diarios por covid-19 este jueves al detectar en las últimas 24 horas 701 nuevos casos; el total se eleva a 17.859.

En la última jornada también de registraron cuatro decesos, que elevan las defunciones por la pandemia a 158. De los nuevos positivos, 651 son comunitarios y 50 corresponden a venezolanos retornados del exterior (44 de Colombia, cuatro de Perú, dos de Ecuador).

Los casos por transmisión comunitaria se distribuyen en 14 entidades: Distrito Capital (332), La Guaira (66), Miranda (65), Zulia (44), Táchira (35), Anzoátegui (32), Mérida (34), Lara (16), Carabobo (14), Nueva Esparta (14), Trujillo (4), Apure (3), Sucre (1), Barinas (1).