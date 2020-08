F1: Inghilterra; Leclerc “un colpo di fortuna per me”

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – “E’ stato un colpo di fortuna per me”: è sincero Charles Leclerc quando ai microfoni del dopo gara ammette che il terzo posto agguantato oggi al gp d’Inghilterra a Silverstone è frutto di circostanze impensabili, cioè il danneggiamento improvviso delle gomme di Bottas, anche se lui ha lottato come un leone per difendere la sua posizione. “E’ stata una gara molto complicata, il terzo posto è stato un colpo di fortuna per me, abbiamo fatto il meglio che potessimo fare oggi”. Leclerc è contento però di un dato: “abbiamo gestito bene le gomme, e sono anche molto contento del bilanciamento della macchina. Non è ancora quello che vogliamo ma stiamo andando bene”. (ANSA).