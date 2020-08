Calcio: Inter-Sanchez si può fare, lo United chiede 17 mln

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – Il cartellino di Alexis Sanchez, l’attaccante di proprietà del Manchester United oggi in prestito all’Inter, adesso ha un prezzo: 15 milioni di sterline, ossia circa 17 milioni di euro. Lo scrive il Sunday Express, secondo cui il club inglese si dice disposto a lasciare partite il cileno a titolo definitivo, dopo il no all’estensione del prestito per disputare l’Europa League nelle file della squadra allenata da Antonio Conte, che mercoledì dovrà vedersela contro gli spagnoli del Getafe. Restano in piedi le ipotesi legate a possibili ritocchi dell’ingaggio percepito dal giocatore, entrato nelle grazie del tecnico dei nerazzurri. (ANSA).