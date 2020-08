(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Il re emerito di Spagna Juan Carlo lascerà il palazzo della Zarzuela per trasferirsi all’ estero, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale in patria e in Svizzera. In una nota, il figlio Felipe VI ringrazia il padre per la decisione. Lo riferisce El Pais. (ANSA).