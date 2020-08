CARACAS – El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, comentó este lunes sobre el proceso de extradición del empresario colombiano Álex Saab vinculado a Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde. A su juicio, se han dado los pasos correctos para que se materialice.

“Si hacemos un recuento de lo que ha ocurrido, se han dado los pasos concretos y legales para tramitar la extradición de Álex Saab y tenemos señales que indican que va por buen camino. Los tres recursos para liberarlo, han sido negados. El procurador general de Cabo Verde, que cumple órdenes del Ejecutivo, presentó dentro del expediente su conformidad para que se materialice la extradición, hay una posición del gobierno y ya se han dado los pasos legales, de manera que, lo que yo veo, son los pasos correctos para que esa extradición pueda materializarse en el poco tiempo”, expresó Vecchio.

En cuanto a la participación de la administración de Juan Guaidó en este tema, solo se limitó a decir que se han hecho coordinaciones pertinentes y que “hay cosas que no se gritan”.

“Esto hay que hacerlo de manera inteligente, estratégica y no hacer nada que perjudique la extradición. Nosotros hemos hecho las coordinaciones que hay que hacer, hay cosas que no se gritan, que no se dicen, que no se hablan. Esto hay que hacerlo responsablemente”, señaló.

LLevan a Saab al hospital

El empresario colombiano Alex Saab fue traslado de emergencia de la cárcel regional en la isla de Sal en Cabo Verde, al hospital Ramiro Alves con supuestos problemas de salud. No obstante, se descartó que Saab haya contraído coronavirus.

Con una fuerte custodia de seguridad de unos 20 hombres, que se desplazaban en 5 vehículos, lo escoltaron hasta el centro de salud, según le dijo a Inforpress una fuente del hospital.

Por su parte, Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano de Caracas, advirtió que el “extraditable se quiere hacer el enfermo de coronavirus para preparar el escape” y aseguró que Saab “sabe mucho y mucho tiene que contar. ¡Tiembla un gentío!”.

Este hecho ocurre horas después de que el Tribunal Constitucional se abstuvo de pronunciarse sobre el recurso de amparo que presentaron sus defensores, alegando que aún le quedan otros recursos.

El Tribunal manifestó que la defensa se anticipó, debido a que es un procedimiento de último recurso y aún falta que el Tribunal de Extradición se pronuncie de fondo sobre la solicitud de envío de la justicia de EEUU, que lo investiga por corrupción y lavado, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín, afirmó que son 65 millones de dólares los que costaría la defensa de Álex Saab y se presume que están siendo pagados por la administración de Maduro, según reveló El Tiempo.