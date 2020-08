Moto: Marquez operato al braccio per seconda volta

ROMA. – Nuova “doccia fredda” per Marc Marquez e la Honda e qualche speranza in più per i suoi rivali nella corsa al Mondiale MotoGp 2020. Il campione del mondo spagnolo si è dovuto operare una seconda volta dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per riparare l’omero del braccio destro aveva subito danni a causa dell’accumulo di stress.

Marquez è così finito di nuovo sotto i ferri oggi nell’ospedale di Barcellona – come comunicato in tarda serata dalkla Honda – dopo aver tentato invano d correre il secondo Gran Premio della MotoGp a Jerez de la Frontera.

Il tutto a pochi giorni dalla prima operazione resasi necessaria per la frattura dell’omero conseguente alla tremenda caduta nel corso della prima gara della stagione (nel Gp di Spagna sempre a Jerez).

Il campione del mondo è stato operato dal dottor Xavier Mir e dal suo team presso l’Ospedale Universitari Dexeus che gli “hanno sostituito con successo la piastra di titanio. Marc Marquez ora rimarrà in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso”.

Marquez aveva stupito tutti, avversari compresi, per la decisione di tornare subito in pista dopo la prima operazione ma lo spagnolo dopo essere salito in moto nelle prove di sabato 25 luglio (Libere 3 e Libere 4) a Jerez è stato costretto a rinunciare per il troppo dolore al braccio.

E ora la seconda operazione che potrebbe rimandare il ritorno in pista dello spagnolo che sperava di essere competitivo già nella prossima gara a Brno in Repubblica Ceca domenica prossima.

“Marquez è stato operato 13 giorni fa e oggi – spiega il Dr. Xavier Mir – è tornato in sala operatoria. La prima operazione ha avuto esito positivo, ciò che non era previsto era che la piastra fosse insufficiente. Un sovraccarico di stress nell’area operata ha causato alcuni danni alla piastra, quindi oggi la piastra in titanio è stata rimossa e sostituita da una nuova.

Il pilota non ha sentito dolore durante l’operazione ed sempre seguito i consigli dei medici e le sensazioni del suo corpo. Sfortunatamente, uno stress eccessivo ha causato questo problema. Ora dobbiamo aspettare 48 ore per capire i tempi di recupero”.

Ad approfittare del nuovo stop di Marquez potrebbero essere sia Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) che Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) rispettivamente primo e secondo in entrambi gli appuntamenti del Gp andaluso.

Sia il francese che lo spagnolo occupano attualmente i primi due posti della classifica generale con 50 e 40 punti, seguiti da Andrea Dovizioso (Ducati Team) che a Jerez è andato di bene in meglio.