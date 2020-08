(ANSA) – WASHINGTON, 03 AGO – Donald Trump ha annunciato in un briefing alla Casa Bianca che farà causa al Nevada contro la nuova legge che consente il ricorso del voto per posta per la pandemia. Una minaccia che aveva già ventilato su Twitter. “Non penso che le poste siano preparate a gestire il voto per posta a novembre”, ha aggiunto Trump . (ANSA).