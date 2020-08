ROMA – Su iniziativa di Michele Schiavone e Fabio Porta, membri del “Comitato democratici per il NO”, si svolgerà oggi alle ore 16 ora italiana (ore 11 di Buenos Aires e Brasilia) una webinar di informazione sui contenuti del prossimo referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari in Italia indetto per il 20-21 settembre.

I due promotori dell’incontro si dicono molto perplessi e preoccupati per la decisione di confermare lo svolgimento del referendum nelle date indicate nonostante la pandemia e la proroga dello stato di emergenza, proprio mentre le Americhe sono in questo momento l’epicentro della diffusione del virus nel mondo.

Con riferimento all’oggetto del referendum, Porta e Schiavone evidenziano la grave penalizzazione delle collettività italiane all’estero che vedrebbero ridotta di un terzo la loro rappresentanza parlamentare nonostante il corpo elettorale sia praticamente raddoppiato dal 2006 (anno delle prime elezioni nella Circoscrizione Estero) ad oggi.

L’iniziativa è pubblica e l’invito è rivolto a tutte e tutti. La webinar avverrà attraverso la piatta forma ZOOM (le coordinate saranno rese disponibili dai promotori su richiesta degli interessati).