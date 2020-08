CARACAS – Oggi, 3 agosto, in Venezuela si festeggia el “Día de la Bandera” (giorno della bandiera), che fino a pochi anni fa si celebrava il 12 marzo, ma da dopo alcune ricerche é stata spostata la data. In commemorazione della prima volta in cui Francisco De Miranda ha issato la bandiera del Venezuela in territorio nazionale.

Oggi, vogliamo ricordare tutti i portabandiera del Venezuela nei Giochi Olimpici estivi, in totale sono stati 18. Una di queste é stata l’italo-venezuelana Maria Elena Giusti (nuoto sincronizzato) nei Giochi Olimpici Barcellona 1992.

Il primo portabandiera fu il ciclista Julio César León nell’edizione Londra 1948. Va ricordato, che León é anche il patriarca venezuelano nei giochi a cinque cerchi.

Asnoldo Devonish, vincitore della prima medaglia olimpica del Venezuela, é stato il portabandiera nei Giochi Olimpici di Helsinki 1952. Oltre a Devonish, l’atletica ha visto sventolare il tricolore nazionale nella ceremonia d’apertura: Rafael Romero (Melbourne 1956), Héctor Thomas (Roma 1960) e William Wuycke (Los Ángeles 1984).

Nell’edizione Tokio 1964, il nuotatore Teodoro Capriles ha avuto l’onore di portare la bandiera nella sfilata inaugurale. Per rivedere un nuotatore, gli appassionati di questo sport hanno dovuto attendere il 1996, ad Atlanta, Francisco “Tiburón” Sánchez.

Un altro degli sport che ha avuto l’onore di un portabandiera a sventolare l’”amarillo, azul y rojo” il giorno inaugurale dei giochi è stata la scherma con due atleti: il primo nel 1968, a Città del Messico, con Silvio Fernández e Ruben Limardo (vincitore dell’oro a Londra 2012) a Rio 2016.

Nel 1972 a Monaco di Baviera, Francisco “Morochito” Rodriguez, vincitore della medaglia d’oro nel pugilato nell’edizione precedente ha avuto l’onore di essere il portabandiera del Venezuela. Il pugilato ha avuto un altro rappresentante a Mosca 1980: Antonio Esparragoza.

Anche il tennis tavolo ha avuto questo privilegio, un suo tesserato ha impugnato l’asta della bandiera nella sfilata inaugurale: Elizabeth Popper (Seoul 1988) e Fabiola Ramos (Londra 2012).

Altri sportivi che hanno avuto questo privilegio sono: il judoka Manuel Luna (Montreal 1976), Adriana Carmona (taekwondo, Sydney 2000), Julio Luna (sollevamento pesi, Atene 2004) e Maria Soto (softball, Pechino 2008).

(di Fioravante De Simone)