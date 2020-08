Genoa esulta

Adesso i tifosi del Genoa sognano un campionato senza sofferenze. Basta salvezze all’ultima giornata come avvenuto per due stagioni consecutive. Del resto parliamo della squadra di calcio più antica d’Italia sul cui albo d’oro spiccano ben 9 scudetti.

La salvezza del Grifone porta senza dubbio la firma di Davide Nicola, al suo arrivo in panchina la squadra era ultima in classifica. L’ex allenatore di Crotone e Udinese ha saputo trasmettere la giusta carica ai suoi pur soffrendo parecchio nel finale di campionato. Un sigillo importante lo ha messo pure Tonny Sanabria, non sempre brillante nella stagione ma autore di una doppietta pesantissima nella gara più importante.

Al Lecce stavolta non è bastato il solito grande cuore. I salentini nel corso del campionato probabilmente hanno espresso un calcio migliore rispetto al Genoa facendo anche soffrire le grandi (pari con Juve, Inter e Milan e Lazio battuta).

Ma una squadra che vuole salvarsi non può incassare 85 reti in campionato, record negativo per la peggior difesa della serie A degli ultimi 64 anni. Insomma, all’ottimo Fabio Liverani non riesce il terzo miracolo consecutivo ma in terra pugliese ci sono le basi per costruire un immediato ritorno nel paradiso del calcio italiano.

Emilio Buttaro