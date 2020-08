Ciclismo: componente staff della Sunweb positivo al Covid-19

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Un componente lo staff del team tedesco Sunweb è risultato positivo al Coronavirus. E’ stata la stessa squadra a segnalare la situazione sul proprio sito web. Il team sottolinea che la persona positiva non è stata in contatto con i corridori negli ultimi mesi. La Sunweb ricorda come tutti i componenti lo staff vengano sottoposti a tamponi ciclicamente a pochi giorni da una corsa, comprese quelle – come il Tour de l’Ain – dove il protocollo non è previsto dal regolamento dell’Uci. Il componente dello staff sarebbe stato colpito da un lieve malore, ma non avrebbe mostrato sintomi riconducibili al Coronavirus. Tuttavia è risultato positivo al test. (ANSA).