(ANSA) – MILANO, 04 AGO – L’Inter è in partenza verso la Germania, dove domani sera a Gelsenkirchen affronterà il Getafe nella sfida unica valida per gli ottavi dell’Europa League. La squadra nerazzurra è arrivata a Malpensa e, nel pomeriggio, si allenerà per la rifinitura. Sempre nel pomeriggio è prevista la conferenza stampa di Antonio Conte: molto attese le parole dell’allenatore che ieri ha avuto un confronto cordiale con il presidente Steven Zhang, dal quale è emersa la volontà di dare la priorità all’Europa League e solo in seguito affrontare le valutazioni sulla prossima stagione. (ANSA).