(ANSA) – ROMA, 04 AGO – I club di Premier League non sono gli unici ad avere messo gli occhi addosso a Francisco Trincao, attaccante classe 1999. Sul portoghese che il Barcellona ha acquistato dal Braga, secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, ci sarebbe anche l’Atalanta. Difficilmente, però, il club catalano cederà – anche in prestito – il giovane talento lusitano, che considera il miglior Under 21 in Europa e, nella corsa a un ingaggio in blaugrana, è stato preferito anche a Ferran Torres. Il cartellino di Trincao è stato valutato addirittura 31 milioni. (ANSA).