(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno non vedrà in pista il campione del mondo della MotoGp Marc Marquez (Repsol Honda) dopo che il catalano è stato operato per la seconda volta in due settimane all’omero destro fratturato durante la gara inaugurale al Circuito de Jerez-Angel Nieto. A salire in sella alla RC213V del pilota spagnolo ci sarà il collaudatore Honda, il tedesco Stefan Bradl. (ANSA).