Calcio: United accordo con Sancho, mega-offerta sullo sfondo

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Il Manchester United è vicino a uno storico colpo di mercato. Il club dei ‘Red devils’ ha pronta una maxi-offerta per Jadon Sancho, inglese la cui famiglia è orginaria di Trinidad, che attualmente gioca nel Borussia Dortmund. L’attaccante, classe 2000, secondo la Bild, avrebbe raggiunto un accordo con il club inglese per un ingaggio di quasi 18 milioni di euro a stagione per cinque anni, più bonus. Attualmente il suo ingaggio è di 6 milioni a stagione. Per il ritorno del giovane calciatore in Inghilterra, a questo punto, mancherebbe solo l’intesa fra Manchester United e Borussia Dortmund. Del possibile arrivo di Sancho ha parlato oggi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Lask Linz, l’allenatore dello United Ole Gunnar Solskjaer, per dire che “questa è’finestra’ di mercato sarà particolarmente lunga, e ogni trattativa farà il proprio corso. Al momento io su Sancho non ho novità, però vi terrò al corrente”. I media inglesi riferiscono intanto che il Borussia avrebbe chiesto cento milioni di sterline al Man United, cifra che gli inglesi non sono disposti a pagare. Quindi si tratta. Solskjaer ha poi risposto a una domanda sul ritorno di Chris Smalling. “Nel corso della sua carriera – ha detto il norvegese -, Chris ha sempre dimostrato quanto sia importante per lo United. Ora ha fatto una stagione da titolare nella Roma, dando ulteriore dimostrazione delle sue qualità. Per noi è importante”. (ANSA).