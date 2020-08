ROMA. – Sempre più farmaci nelle case degli italiani, sette su dieci hanno avuto almeno una prescrizione nel 2019 e tutti gli indicatori, dalle dosi giornaliere consumate alla spesa, sia privata che per il Servizio Sanitario Nazionale, sono in crescita. La fotografia annuale scattata dal rapporto Osmed dell’Aifa, che quest’anno è arrivato alla ventesima edizione, conferma i trend degli ultimi anni, con oltre una dose e mezza al giorno pro capite consumata.

Ogni giorno, si legge nel rapporto, sono state dispensate 1.604,5 dosi di medicinali ogni 1000 abitanti, con un aumento del +2%rispetto all’anno precedente; il 72% erogate a carico del SSN e il restante 28% acquistate direttamente dal cittadino. Circa 7 cittadini su 10, spiega l’agenzia, hanno ricevuto almeno una prescrizione, il 62% tra gli uomini e il 71% tra le donne.

La spesa pro capite e i consumi crescono con l’aumentare dell’età: la popolazione con più di 64 anni assorbe oltre il 60% della spesa e circa il 70% delle dosi. Per quanto riguarda la popolazione anziana, il 98% degli over 65 ha ricevuto nel 2019 almeno una prescrizione farmacologica, senza differenze tra uomini e donne. Sono state erogate in media 7,7 sostanze diverse per utilizzatore, con un valore più basso di 6,2 registrato nella fascia di età tra 65 e 69 anni e quello più elevato di 8,8 per utilizzatore nei soggetti con età pari o superiore agli 85 anni.

Le categorie terapeutiche maggiormente prescritte sono state quella dei farmaci per l’apparato cardiovascolare, la categoria degli antimicrobici per uso sistemico e quella dei medicinali per l’apparato gastrointestinale e metabolismo. Il segno più riguarda anche la spesa, con aumenti notevoli in tutte le sue componenti. Nel 2019 la spesa farmaceutica totale,pubblica e privata, è stata pari a 30,8 miliardi di euro, di cui il 76,4% rimborsato dal Ssn, con un aumento sia della spesa pubblica (+5,3%) che di quella privata.

Gli italiani hanno speso 5,7 miliardi di euro per i farmaci di fascia C, quelli a carico del cittadino, con un aumento del 6,6%, di cui il 53,6% per farmaci acquistati con ricetta e il 46,4% per i medicinali di automedicazione.

“La variazione di quasi il 7% è preoccupante – ha commentato il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini -, il fatto che oggi quasi un terzo della spesa sia out of pocket è una riflessione da fare”. La spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche è stata pari a circa 13,5 miliardi di euro (218,94 euro pro capite) e ha registrato un forte aumento (+10,9%), anche di consumi (+5,9%), un dato che ha portato il presidente del Cda dell’Aifa Domenico Mantoan a ribadire la necessità di rivedere il meccanismo del tetto della spesa ospedaliera, che è troppo basso.

La categoria terapeutica a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica pubblica è rappresentata dai farmaci antineoplastici e immunomodulatori (6.038 milioni di euro),all’undicesimo posto per consumi (16,5 dosi/1000 abitanti al giorno).