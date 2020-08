Nuoto: Ledecky,50 sl con tazza latte in testa e non lo versa

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Incredibile Katie Ledecky. La 23enne fuoriclasse del nuoto, 5 ori olimpici tra Londra e Rio e 14 medaglie ai Mondiali, è riuscita a nuotare i 50 stile libero tenendo in equilibrio sulla cuffia che le copriva il capo un bicchiere di latte, senza versarlo durante la performance. Il tutto documentato con un video su TikTok, come ha fatto sapere via Twitter la stessa Ledecky definendo la prova “una delle migliori della sua carriera”. Unica differenza rispetto alle nuotate in gara è che la Ledecky ha utilizzato una maschera da sub con boccaglio per respirare in modo da non dover girare la testa mentre stava nuotando. Questo ‘Got Milk Challenge’, ovvero l’impresa della fenomenale statunitense, ha già avuto 3,7 milioni di visualizzazioni. Al termine della nuotata in vasca olimpica, la Ledecky ha bevuto il latte: dal bicchiere non ne era caduta neppure una goccia. Per la felicità di un’associazione di produttori che avevano patrocinato l’iniziativa per spingere gli americani ad un maggiore consumo di latte. (ANSA).