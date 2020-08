TORINO. – A piccoli passi verso il Lione: la Juventus ha cominciato la marcia di avvicinamento alla sfida di Champions League contro i francesi, oggi pomeriggio i bianconeri hanno svolto il primo allenamento della settimana in una Continassa blindata. Insieme al resto del gruppo, però, non c’era Paulo Dybala.

L’argentino si è presentato nel quartier generale bianconero già all’ora di pranzo, poi ha seguito una tabella di lavoro personalizzata: serve prudenza per non rischiare ricadute alla coscia sinistra.

Per tentare il completo recupero, la Joya avrà tempo fino a venerdì, quando alle ore 21 verrà dato il fischio d’inizio di Juventus-Lione all’Allianz Stadium, che per la prima volta in questo 2020 ospiterà una gara di Champions e vedrà la formazione di Sarri costretta a ribaltare l’1-0 dell’andata.

Nei prossimi giorni, lo staff medico continuerà a tenerlo sotto osservazione, con l’obiettivo di portarlo almeno in panchina. Nel frattempo, il numero 10 ha festeggiato un premio personale: è lui, infatti, l’MVP “migliore in assoluto” del campionato che si è appena concluso nominato quest’oggi dalla Lega Serie A.

“Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di loro non sarebbe stato possibile”, ha scritto sul proprio account Twitter per condividere la gioia per la conquista del trofeo.

E c’è già chi freme per giocare proprio al fianco di Dybala: è Dejan Kulusevski, talentuoso esterno svedese classe 2000 che il club bianconero ha strappato all’Atalanta per circa 35 milioni di euro più bonus.

“É un idolo, sogno di imitare il suo percorso alla Juve – le parole dell’ormai ex Parma pronúnciate durante la lunga intervista esclusiva concessa a Tuttosport – e mi fa impazzire il suo modo di giocare: fa cose incredibili, con il suo mancino si inventa delle giocate che si vedono soltanto alla PlayStation e non vedo l’ora di poter combinare con lui”.

Da modello a futuro compagno di squadra, Kulusevski si prepara per la sua nuova avventura sotto la Mole: al fianco di Dybala, in un possibile tridente con la Joya e con Ronaldo che già infiamma i tifosi.

E il suo curriculum si è arricchito proprio oggi di un prestigioso riconoscimento, l’MVP della Lega Serie A come “miglior giovane della stagione 2019/2020”.

Merito dei suoi dieci gol e nove assist, non male per uno che era alla prima stagione da protagonista nella massima serie italiana. Il miglior modo per cominciare un nuovo capitolo della carriera a tinte bianche e nere.