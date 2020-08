Calcio: l’italo-venezuelano Savarese nella la semifinale della “MLS is Back Tournament”

CARACAS – I Portland Timbers dell’italo-venezuelano Giovanni “Gianni” Savarese si sono qualificati per la semifinale della “MLS is Back Tournament” dopo aver battuto in rimonta per 3-1 i New York City. “The Timbers” hanno ribaltato con i gol di Sebastián Blanco (43′), Diego Valeri (65′) e Andy Polo (76′) l’iniziale svantaggio determinato da un penalty trasformato da Jesús Medina (27′).

In semifinale, la squadra allenata dal mister di origine campana sfiderà il Filadelfia Unión che ha in rosa il centrocampista ex Zulia José “El Brujo” Martínez.

Nell’altra semifinale, i protagonisti saranno i Minnesota United e l’Orlando City. Il United ha timbrato il suo biglietto dopo aver superato per 4-1 i San José Earthquakes. Alle reti messe a segno da Robin Lod (20’), Jacory Hayes (21’), Luis Amarilla (56’) e Marlon Hairston (86’) per i Quakes ha lasciat il segno Magnus Eriksson su calcio di rigore (50′).

Dal canto suo, l’Orlando City continua a stupire all’MLS is Back Tournament: i Lions che nelle ultime tre stagioni del massimo campionato nordamericano non erano mai andati oltre il penultimo posto nella sua “Conference” si assicurano, contro pronostico, il passaggio alle semifinali di questo torneo a spese del Los Angeles FC detentore del Supporters’ Shield. La formazione dello stato della Florida si é qualificata ai calci di rigore per 6-5-

Va ricordato che tutte le gare della MLS is Back si stanno disputando nell’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World. Le semifinali sono in programma domani.

(di Fioravante De Simone)