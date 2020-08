Golf: Koepka insegue la storia al PGA Championship

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – Brooks Koepka insegue la storia al PGA Championship. Il campione americano, campione delle ultime due edizioni della rassegna, a San Francisco punta il “triplete” per diventare il terzo giocatore negli ultimi 94 anni a vincere lo stesso Major per tre volte di fila. Prima di lui ci sono riusciti solo Walter Hagen (capace, dal 1924 al 1927 d’imporsi per 4 volte al PGA Championship, cinque i successi totali – record condiviso con Jack Nicklaus – col primo arrivato nel 1921) e Peter Thompson (a segno consecutivamente, dal 1954 al 1956, all’Open Championship). Non solo. Koepka con un trionfo in California diventerebbe il primo player, dopo Tiger Woods (2005-2008), a vincere un evento del Grande Slam in quattro stagioni consecutive (nel 2017 e nel 2018 ha calato la doppietta anche nello US Open). (ANSA).