Golf: Carica Woods al PGA Championship, “posso farcela”

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – “Certo, posso farcela”. Tiger Woods suona la carica a San Francisco dove da domani a domenica andrà in scena la 102esima edizione del PGA Championship, primo Major 2020 di golf. Venti gradi in meno rispetto alla Florida, tra freddo e vento. Queste le condizioni climatiche che attendono il campione californiano al TPC Harding Park. “Lo sapevamo – ha spiegato Woods alla vigilia – e il tempo non mi spaventa. Mi sento bene, anche se ultimamente non ho giocato molti tornei a causa dell’emergenza sanitaria. Mi sono però allenato duramente, darò il massimo”. Woods in California insegue la quinta vittoria al PGA Championship e il 16esimo trionfo in un Major. (ANSA).