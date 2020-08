++ F1: Leclerc, podio ha dato morale a tutta la squadra ++

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – “Per la seconda volta in questa stagione gareggiamo sulla stessa pista per due domeniche consecutivamente. Fortunatamente siamo a Silverstone, un tracciato sul quale è sempre bello guidare e dove abbiamo ottenuto un podio che ha dato morale a tutta la squadra”. Charles Leclerc è pronto a tornare in pista per il secondo atto del Gran Premio d’Inghilterra. “Il lavoro svolto la settimana scorsa potrà essere un’ottima base di partenza per il weekend – aggiunge il pilota monegasco – cui andiamo incontro anche se ogni corsa fa storia a sé. Come già domenica scorsa, dovremo essere in grado di non commettere errori per approfittare di ogni opportunità che ci si possa presentare”. (ANSA).