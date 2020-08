(ANSA) – ROMA, 05 AGO – L’European Tour di golf “squalifica” John Catlin e il caddie Nathan Mulrooney per aver violato il protocollo messo in campo per limitare al massimo i rischi di contagio da Covid-19. Il golfista americano è stato estromesso dal field dell’English Championship, al via da domani a domenica a Ware (Inghilterra). Catlin e Mulrooney ieri sera, contro ogni autorizzazione, sono usciti dalla “bolla” dell’European Tour per andare a cena fuori in un ristorante inglese “compromettendo – si legge in una nota del massimo circuito continentale – le linee guida”. “Chiedo scusa ai miei compagni di gioco e a tutte le persone coinvolte questa settimana nell’English Championship. Comprendo le decisioni dell’European Tour e accetto la sanzione”. Catlin sarà sostituito in campo dal sudafricano Wilco Nienaber. (ANSA).