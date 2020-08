Coronavirus: tampone a badanti che tornano in Italia in E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 05 AGO – Al ritorno al lavoro in Italia, tampone per le badanti che arrivano dall’estero. Lo ha deciso l’assessorato regionale alla Salute dell’Emilia-Romagna, tenendo conto che in regione le assistenti familiari a contatto con gli anziani sono 61mia. Un passo necessario, spiegano dall’assessorato, “dettato anche dalla consapevolezza che la percentuale dei positivi negli ultimi 30 giorni relativa ai rientri dall’estero è pari a circa l’11%, e che tra queste ci sono naturalmente anche le assistenti familiari”. Il piano messo a punto dalla Regione prevede che le assistenti familiari debbano dichiarare alle Aziende sanitarie di riferimento il loro ingresso. Fatta questa comunicazione, all’arrivo in Italia – sia negli aeroporti che nelle autostazioni – scatta il tampone naso-faringeo, che sarà praticato da personale sanitario. Se l’arrivo avverrà con modalità diverse da queste, sarà cura della stessa assistente familiare o della famiglia presso cui presta servizio comunicare all’Ausl l’arrivo e le modalità. Con tampone positivo, scatta l’isolamento nelle strutture alberghiere messe a disposizione dalle Aziende sanitarie locali o il ricovero ospedaliero, sulla base delle condizioni cliniche. Se è negativo, rimane l’obbligo di isolamento domiciliare per 14 giorni, ma con un rigoroso protocollo di sicurezza da verificare con controlli a campione. E’ previsto anche un secondo tampone di verifica, effettuato dopo 7-10 giorni dal primo. (ANSA).