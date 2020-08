(ANSA) – ROMA, 05 AGO – Un’ambulanza con personale medico in tute di biosicurezza è entrata nella tenuta di El Uberrimo, dove l’ex presidente della Colombia Alvaro Uribe sta scontando gli arresti domiciliari ordinati dalla Corte suprema in un caso in cui l’ex capo di stato è accusato di subornazione di testimoni. Lo riferisce l’emittente colombiana Blu Radio, che ha raccolto testimonianze dei vicini della tenuta secondo cui l’ex presidente non sarebbe in buona salute, tuttavia non ci sono ancora informazioni ufficiali sul motivo dell’arrivo dei medici sul posto. Secondo quanto riferito dal quotidiano El Tiempo, i medici sono giunti alla tenuta di Uribe per una valutazione della salute dell’ex presidente dopo la decisione della Corte Suprema di ordinare gli arresti domiciliari. (ANSA).