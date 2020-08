(ANSA) – MILANO, 05 AGO – “Chi è nel mondo del calcio sa che queste dinamiche fanno parte del gioco. Conviviamo con questi modi. Non c’è nessuna presa di posizione da parte nostra. Vogliamo restare concentrati sulla partita, è importante per il futuro”: lo dice l’ad Beppe Marotta a Sky Sport prima della sfida contro il Getafe commentando le pesanti dichiarazioni di Antonio Conte dopo la gara contro l’Atalanta. Marotta evita di rispondere in modo diretto alle domande e con un sorriso dice di essere “saldamente attaccato alla balaustra”. (ANSA).