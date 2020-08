(ANSA) – ROMA, 05 AGO – “All’incontro con i presidenti delle federazioni sportive nazionali ho sottolineato che il testo circolato riguardo la riforma dello sport evidenzia criticità come è stato anche sottolineato in questi giorni da partiti della maggioranza di governo” Così, in una dichiarazione all’ANSA, il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. “Ho condiviso con i colleghi la necessità di radicali modifiche – ha aggiunto – o una riscrittura che garantisca innanzi tutto alle società sportive di proseguire le attività già in crisi e a rischio di chiusura dall’emergenza coronavirus. Sono solo le società sportive le entità che possono garantire ai cittadini l’attività motoria – ha concluso Barelli – Spero che tutti si rendano conto che questo è il problema principale su cui tutti devono da affrontare e risolvere. (ANSA).