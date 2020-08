Denuncian muerte de 7 enfermeras y 80 posibles contagiadas

CARACAS – La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, exigió al gobierno de Nicolás Maduro, este miércoles, equipos de protección para los trabajadores del sector salud para enfrentar con seguridad el covid-19 en el país.

Asimismo, solicitó mejorar los salarios de los trabajadores de la salud. “Necesitamos que se mejoren los salarios del personal de salud porque no podemos seguir en esta lucha contra el virus con hambre”.

En cuanto a la salud de las enfermeras, confirmó que hay 7 fallecidos y 80 enfermeras que podrían estar contagiadas con covid-19 por clínica sugestiva, explicó que este término es debido a las irregularidades con la entrega de resultados de las pruebas.

“Siete enfermeras han fallecido, el gremio de la salud ha perdido 38 profesionales de la salud. Somos el primer país de América Latina con estas cifras”, dijo.

Denunció que no es posible que en un hospital, de 12 enfermeras que laboran en una emergencia, 9 de ellas resultaran positivas.

“Ejercer la profesión de la enfermería en Venezuela es un suicidio. Más del 60% de los hospitales de Venezuela no tienen agua, eso es inaceptable, bajo esa circunstancias nosotros realizamos nuestras actividades, somos soldados contra un enemigo invisible sin los equipos necesarios”, sentenció.

Durante la rueda de prensa, hizo un llamado a la población para evitar contagios y también a las organizaciones internacionales “porque necesitamos equipos para el personal médico”.

El gremio insistió que debe existir una voluntad política porque dentro de los hospitales siguen muriendo personas y las respuestas de los entes gubernamentales no son suficientes.

“Lamentablemente la inmensa mayoría de las morgues del país no están en funcionamiento. En Venezuela un cadáver puede durar hasta 42 horas en un hospital, y esto hace más vulnerables a los pacientes”, denunció.

Denunció que a los enfermeros no se les están realizando las pruebas requeridas cada cierto tiempo para determinar contagios y no afectar a los pacientes, ni familiares porque no hay pruebas rápidas en Venezuela.

Afirmó que en algunos centros de salud se pretende dotar de mascarillas artesanales, violentando los principios de bioseguridad.

Por último, agradeció al Gobierno de Guaidó y a la OPS por entregar ciertos implementos de seguridad al personal de salud, pero precisó que no son suficientes para la demanda.

Cifra de positivos se eleva a 21.438

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó este martes la detección de 684 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, para elevar la cifra de contagios a 21.438 en todo el país. Además, anunció la muerte de siete personas para contabilizar 187 fallecidos por covid-19 en el país.

Señaló que 634 de los casos son por contagios comunitarios, de los cuales 181 corresponden al Distrito Capital, 175 al estado Zulia, 112 pertenecientes al estado Miranda, 72 en el estado Vargas, 27 de Aragua, 20 en Anzoátegui, Trujillo y Amazonas con once casos cada uno; el estado Sucre con ocho casos, Apure con cinco, Yaracuy con cuatro, tres en el estado Falcón, mientras que Guárico, Cojedes y Portuguesa con un caso cada uno. 235 mujeres y 397 hombres además de 52 menores de edad.

En cuanto a los casos importados, informo que solo fueron detectados 52 casos, de los cuales 46 son provenientes de Colombia, cinco de Perú y uno de Brasil. 17 mujeres y 35 hombres.

Finalmente, la vicepresidenta afirmó que se ha logrado realizar 1.561.272 pruebas, lo que significa 52.042 test por millón de habitantes; “esto representa la cifra más alta en América Latina”, afirmó.

